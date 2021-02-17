У Будапешті українські моряки прийшли на допомогу колегам

Команда теплоходу «Оренбург» ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» допомогла австрійському каравану барж, який врізався в опору мосту у Будапешті.

Про це повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Інцидент стався 12 лютого на Дунаї в акваторії міста Будапешт.

Караван барж, який проводив теплохід Greifenstein австрійської судноплавної компанії Donaudampfschifffahrtsgesellschaft (DDSG), зіштовхнувся з опорою мосту Ракоці.

Колегам допомогли вийти з ситуації українці – команда теплоходу «Оренбург» ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство».

«Надання допомоги в біді – давня морська традиція, дотримання якої є честю та обов’язком капітана та команди судна. Щиро дякую українській команді за професіоналізм і людяність», - написала посол, опублікувавши знімки з місця інциденту.