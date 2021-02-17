МОЗ додало 33 нові позиції до програми «Доступні ліки»

МОЗ додало 33 нові позиції до програми «Доступні ліки»

Укрінформ
Міністерство охорони здоров’я затвердило новий Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбук повідомляє Національна служба здоров'я.

"Відтепер пацієнти можуть отримати безоплатно або з незначною доплатою лікарські засоби для первинної і вторинної профілактики та лікування серцево-судинних захворювань. У реєстр додали 3 нові міжнародні непатентовані назви. Це - ацетилсаліцилова кислота, ніфедипін та варфарин. Ці препарати виписують пацієнтам для профілактики інсульту та інфаркту, в тому числі тим пацієнтам, які уже перенесли ці захворювання. І це 24 нові торговельні назви", - йдеться у повідомленні.

Загалом кількість лікарських засобів у новому Реєстрі збільшилася на 33 позиції і наразі їх 297. 93 лікарські засоби пацієнти можуть отримати повністю безоплатно. Це на 8 більше, ніж у попередньому Реєстрі. Інші ліки пацієнт отримує з невеликою доплатою.

Найбільша кількість лікарських засобів препарату метформін - 37 позицій. Цей препарат виписують пацієнтам з діабетом 2 типу.

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В НСЗУ нагадали, що в межах програми "Доступні ліки" держава відшкодовує вартість лікарських засобів для первинної і вторинної профілактики та лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальною астмою та цукровим діабетом ІІ типу. Програма працює на амбулаторному рівні і дозволяє зробити лікування хронічних захворювань більш доступним.

Електронний рецепт на ліки в межах програми виписує лікар первинної ланки, з яким пацієнт уклав декларацію.

Щоб отримати ліки за цією програмою, потрібно звернутись до свого лікаря, з яким укладена декларація. Він призначить ліки і випише електронний рецепт, в якому буде зазначена міжнародна непатентована назва препарату – діюча речовина. На телефон пацієнта надійде смс з номером рецепту, який необхідно назвати в аптеці. Якщо пацієнт не використовує мобільний телефон, лікар надасть інформацію про рецепт на папері.

Отримати ліки пацієнт може в аптеці, яка бере участь у програмі, назвавши номер рецепту та обравши потрібні ліки.

В НСЗУ додали, що електронний рецепт лікар може виписати телефоном, якщо у пацієнта встановлений діагноз і вже призначена схема лікування.

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За даними НСЗУ, договір на відпуск препаратів за програми реімбурсації мають 1109 аптечних закладів. Це 8800 місць відпуску у всіх регіонах країни.

Пацієнт може отримати Доступні ліки у будь-якій аптеці, що має договір з НСЗУ.

Незалежно від місця проживання чи місця, де лікар виписав електронний рецепт.

Актуальний перелік аптек, який щодня оновлюється, є на сайті НСЗУ у розділі “Доступні ліки” на дашборді “Електронна карта аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів “Доступні ліки”.

Також дізнатися, де знаходиться найближча аптека можна за безкоштовним номером 16-77.

З початку 2021 року лікарі виписали понад 1,6 млн електронних рецептів на Доступні ліки. 83% з них вже погасили, тобто пацієнти отримали необхідні їм ліки в аптеці.

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