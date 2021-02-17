МОЗ додало 33 нові позиції до програми «Доступні ліки»

Міністерство охорони здоров’я затвердило новий Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбук повідомляє Національна служба здоров'я.

"Відтепер пацієнти можуть отримати безоплатно або з незначною доплатою лікарські засоби для первинної і вторинної профілактики та лікування серцево-судинних захворювань. У реєстр додали 3 нові міжнародні непатентовані назви. Це - ацетилсаліцилова кислота, ніфедипін та варфарин. Ці препарати виписують пацієнтам для профілактики інсульту та інфаркту, в тому числі тим пацієнтам, які уже перенесли ці захворювання. І це 24 нові торговельні назви", - йдеться у повідомленні.

Загалом кількість лікарських засобів у новому Реєстрі збільшилася на 33 позиції і наразі їх 297. 93 лікарські засоби пацієнти можуть отримати повністю безоплатно. Це на 8 більше, ніж у попередньому Реєстрі. Інші ліки пацієнт отримує з невеликою доплатою.

Найбільша кількість лікарських засобів препарату метформін - 37 позицій. Цей препарат виписують пацієнтам з діабетом 2 типу.

В НСЗУ нагадали, що в межах програми "Доступні ліки" держава відшкодовує вартість лікарських засобів для первинної і вторинної профілактики та лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальною астмою та цукровим діабетом ІІ типу. Програма працює на амбулаторному рівні і дозволяє зробити лікування хронічних захворювань більш доступним.

Електронний рецепт на ліки в межах програми виписує лікар первинної ланки, з яким пацієнт уклав декларацію.

Щоб отримати ліки за цією програмою, потрібно звернутись до свого лікаря, з яким укладена декларація. Він призначить ліки і випише електронний рецепт, в якому буде зазначена міжнародна непатентована назва препарату – діюча речовина. На телефон пацієнта надійде смс з номером рецепту, який необхідно назвати в аптеці. Якщо пацієнт не використовує мобільний телефон, лікар надасть інформацію про рецепт на папері.

Отримати ліки пацієнт може в аптеці, яка бере участь у програмі, назвавши номер рецепту та обравши потрібні ліки.

В НСЗУ додали, що електронний рецепт лікар може виписати телефоном, якщо у пацієнта встановлений діагноз і вже призначена схема лікування.

За даними НСЗУ, договір на відпуск препаратів за програми реімбурсації мають 1109 аптечних закладів. Це 8800 місць відпуску у всіх регіонах країни.

Пацієнт може отримати Доступні ліки у будь-якій аптеці, що має договір з НСЗУ.

Незалежно від місця проживання чи місця, де лікар виписав електронний рецепт.

Актуальний перелік аптек, який щодня оновлюється, є на сайті НСЗУ у розділі “Доступні ліки” на дашборді “Електронна карта аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів “Доступні ліки”.

Також дізнатися, де знаходиться найближча аптека можна за безкоштовним номером 16-77.

З початку 2021 року лікарі виписали понад 1,6 млн електронних рецептів на Доступні ліки. 83% з них вже погасили, тобто пацієнти отримали необхідні їм ліки в аптеці.