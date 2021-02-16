Виклик «швидкої»: у яких випадках можна і треба дзвонити «103»

Змінами до Програми медичних гарантій (ПМГ) у 2021 році передбачено раннє інформування бригадами екстреної меддопомоги про стан та підозру на захворювання пацієнта.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна служба здоров'я.

"Зміни в ПМГ-2021 стосуються насамперед інтересів пацієнтів. Наприклад, мова про раннє інформування закладів охорони здоров’я бригадами "екстренки" про стан та підозру на певне захворювання пацієнта, якого транспортують у лікарню. А в тарифах враховано доплату за дотримання правильних маршрутів пацієнтів з підозрою на інфаркт та інсульт", - йдеться у повідомленні.

В Нацслужбі нагадали, що пацієнт отримує екстрену медичну допомогу незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, для виклику швидкої не потрібно е-направлення. Дзвінок на 103 передбачає, що людина перебуває у невідкладному стані.

Надання екстреної медичної допомоги є безоплатним. Зокрема: на місці події - на вулиці, у громадських місцях, на виробництві, в різноманітних установах; під час транспортування пацієнта, який потребує надання екстреної медичної допомоги в цей час, у відповідь на звернення медичних працівників; при особистому зверненні пацієнта, який перебуває у загрозливому для життя стані, до підрозділу ЕМД.

Крім того, бригади екстреної допомоги виїжджають в разі критичного стану до пацієнтів з COVID-19 і на місці оцінюють стан здоров’я людини, визначають потребу в госпіталізації та транспортують осіб з підозрою на COVID-19 до визначеної лікарні. Якщо пацієнт з COVID-19 не потребує госпіталізації, йому надають необхідну медичну допомогу та рекомендації.

Так, Національна служба здоров’я уклала договори з 25 Центрами екстреної медичної допомоги кожної області країни та міста Київ і у 2020 році виплатила їм понад 13 млрд грн за надання екстреної допомоги пацієнтам, у тому числі пацієнтам із COVID-19.

У 2021 році НСЗУ перерахувала закладам ЕМД майже 3 млрд грн за надання екстреної допомоги пацієнтам, у тому числі і з COVID-19.

У Нацслужбі здоров'я нагадали, що екстрена медична допомога надається при невідкладних станах - раптовому погіршенні фізичного або психічного здоров'я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров'ю людини або оточуючих її людей і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин.

"Якщо людина у невідкладному стані не може самостійно викликати швидку, то будь-який свідок такої ситуації зобов'язаний здійснити виклик екстреної медичної допомоги. Для цього необхідно вказати місце перебування постраждалого, максимально точно описати скарги та стан, стать і орієнтовний вік людини, якій потрібна допомога. Якщо ви знаєте напевне, то вкажіть причину виникнення невідкладного стану. Наприклад: ДТП; падіння із другого поверху тощо. Не треба перебільшувати або надавати неправдиву інформацію. Також важливо чітко та спокійно відповідати на всі запитання диспетчера", - нагадали рекомендації в НСЗУ.

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Також у Нацслужбі наголосили, що є випадки, коли диспетчер має право відмовити у виклику, який за суттю є необгрунтованим саме для служби екстреної медичної допомоги. Наприклад, при скаргах лише на температуру, коли пацієнт навіть не робив спроби випити жарознижуючий препарат. Або виключно для того, щоб виміряти тиск чи зробити ін’єкцію. Або щоб виконати функцію таксі для пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги чи медичного супроводу.

Як повідомлялося, Програма медичних гарантій на 2021 рік почне діяти з 1 квітня .