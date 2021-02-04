На ранню діагностику та лікування раку заклали понад 5 мільярдів — НСЗУ

У Програмі медичних гарантій-2021 на раннє виявлення та лікування онкологічних захворювань закладено понад 5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі Національної служби здоров'я, який є в розпорядженні агентства.

"Рання діагностика найпоширеніших в Україні онкозахворювань залишиться пріоритетним напрямом у Програмі медичних гарантій на 2021 рік. ... У Програмі медичних гарантій-2021 на лікування раку та ранню діагностику новоутворень, загалом, закладено понад 5 млрд грн", - йдеться у пресрелізі.

Так, у 2020 році, за надання послуг з мамографії, ендоскопічних досліджень кишківника, шлунка тощо НСЗУ виплатила медичним закладам понад 128,5 мільйона гривень. Такі послуги в 2020 році безоплатно отримали понад 192 тисячі пацієнтів.

Також у Програму медичних гарантій на 2021 рік закладено збільшення тарифів на діагностику та хіміотерапевтичне й радіологічне лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями. З 1 квітня цього року тариф на спеціальне хіміотерапевтичне лікування дорівнюватиме 25 529 грн. Тариф на спеціальне радіологічне лікування становитиме 43 389 грн, до якого буде застосовано підвищувальний коефіцієнт 1,2 за наявність у закладі спеціалізованого обладнання, зокрема, лінійного прискорювача.

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Окрім цього, у Програмі медичних гарантій на 2021 рік передбачено виокремлення окремого пакету - лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей у амбулаторних та стаціонарних умовах. Адже в Україні щороку виявляють близько 12 тис. випадків злоякісних захворювань лімфатичної та кровотворної системи. Боротьба з цими хворобами потребує спеціалізованих умов, а пацієнти - тривалого та вартісного лікування. Тариф за лікування одного пацієнта з онкогематологічними захворюваннями становитиме 54 493 грн, до якого застосовуються коригувальні коефіцієнти 3,008 за лікування дітей та 0,824 за лікування дорослих. Тож серед нововведень - підвищувальні коефіцієнти для лікування онкозахворювань у дітей.

На сьогодні Національна служба здоров’я уклала договори за напрямом “онкологія” зі 118 медичними закладами на загальну суму понад 4,27 мільярда гривень. Найбільше таких закладів - у Запорізькій та Харківській областях та у місті Київ.