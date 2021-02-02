В Україні збільшили допомогу на дітей з тяжкими захворюваннями

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та вцілому законопроєкт №2024 «Про внесення змін до статті 18-7 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» щодо підвищення розмірів допомоги для дітей із тяжкими хворобами».

За відповідний законопроєкт проголосували 345 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ухваленим законом вносяться зміни до статті 18-7 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та слова «прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність» замінити словами «не менше двох прожиткових мінімумів, встановлених для дітей відповідного віку».

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Вказану допомогу отримають діти, хворі на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.

Передбачається, що закон набуває чинності з 1 січня 2022 року.