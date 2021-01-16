НСЗУ запроваджує окремий пакет ведення вагітності в амбулаторних умовах

З квітня 2021 року буде запроваджено окремий пакет послуг “Ведення вагітності в амбулаторних умовах”.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє Національна служба здоров'я.

"Медична допомога при пологах залишиться пріоритетним напрямком з 1 квітня 2021 року, а для майбутніх матусь буде запроваджено окремий пакет послуг “Ведення вагітності в амбулаторних умовах”", - йдеться у повідомленні.

За цим пакетом пацієнтка зможе отримати наступні основні послуги:

динамічне спостереження вагітності, включаючи контроль за станом здоров’я вагітної;

повне обстеження та консультації;

організацію та проведення диспансерного нагляду (взяття на облік, розробка індивідуального плану ведення вагітності відповідно групи ризику);

лабораторні та інструментальні дослідження згідно з галузевими стандартами;

профілактику ускладнень вагітності та післяпологового періоду тощо.

У НСЗУ нагадали, що з 1 квітня 2020 року жінки можуть обирати, у кого та де спостерігати неускладнену вагітність: у сімейного лікаря чи у гінеколога в жіночій консультації. Окрім того, українки мають право на вибір гінеколога, який вестиме вагітність, та вибір пологового будинку, в якому народжувати. При цьому місце проживання чи прописки не має значення. Жодних благодійних внесків платити не потрібно.

До гінеколога пацієнтка може звернутися без направлення. Його допомога безоплатна, якщо заклад уклав відповідний договір із Національною службою здоров’я за пакетом “Амбулаторна медична допомога”. До амбулаторної допомоги за Програмою медичних гарантій входять, зокрема, УЗД для вагітної, загально-клінічні та біохімічні лабораторні обстеження, спостереження чи лікування в амбулаторних умовах та в умовах денного стаціонару. Якщо жінка потребує госпіталізації для збереження вагітності, то вона отримує таку допомогу також безоплатно — у межах пакету стаціонарної медичної допомоги. Для планової госпіталізації потрібне електронне направлення від лікаря, який спостерігає вагітну. Невідкладна медична допомога надається без направлення.

За даними НСЗУ протягом квітня-грудня 2020 року меддопомогу при пологах у межах Програми медичних гарантій отримали понад 187 тис. пацієнток. На сьогодні НСЗУ виплатила 398 медзакладам понад 1,5 млрд грн за надання медичної допомоги при пологах. 70 з них – спеціалізовані пологові будинки та перинатальні центри.

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Як повідомлялося, наразі батькам при народженні дитини видають медичний висновок. Це - електронний документ, який містить перелік відомостей про малюка та є підтвердженням його народження. Медичний висновок формує лікар у пологовому будинку. Він замінив паперову довідку форми 103/о. На сьогодні медичний висновок про народження видають у 369 медичних закладах. В електронній системі охорони здоров’я створено понад 56 тис. медичних висновків. Медвисновок про народження дозволяє користуватися сервісом єМалятко та отримувати лише за однією заявою до дев’яти послуг від різних органів влади онлайн.