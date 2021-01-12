Заклади первинної меддопомоги у 2020 році отримали понад ₴18 мільярдів – НСЗУ

Заклади первинної меддопомоги у 2020 році отримали понад ₴18 мільярдів – НСЗУ

Укрінформ
У 2020 році заклади первинної меддопомоги отримали понад 18 мільярдів гривень.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Національна служба здоров'я.

"У 2020 році НСЗУ виплатила надавачам первинної медичної допомоги понад 18 мільярдів гривень", - йдеться у повідомленні.

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За даними НСЗУ, на сьогодні лікарів первинної ланки обрали понад 30 млн 870 тис. українців, або понад 75% населення країни. За даними електронної системи охорони здоров’я, первинну допомогу надають понад 23 400 лікарів.

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Як повідомлялося, реформа первинної ланки медичної допомоги розпочалася у квітні 2018 року. Громадяни мають можливість обирати терапевта, сімейного лікаря або педіатра незалежно від місця прописки, форми власності медичного закладу. Пацієнт отримує безоплатно весь обсяг послуг, передбачений Програмою медичних гарантій.

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