Заклади первинної меддопомоги у 2020 році отримали понад ₴18 мільярдів – НСЗУ

У 2020 році заклади первинної меддопомоги отримали понад 18 мільярдів гривень.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Національна служба здоров'я.

"У 2020 році НСЗУ виплатила надавачам первинної медичної допомоги понад 18 мільярдів гривень", - йдеться у повідомленні.

За даними НСЗУ, на сьогодні лікарів первинної ланки обрали понад 30 млн 870 тис. українців, або понад 75% населення країни. За даними електронної системи охорони здоров’я, первинну допомогу надають понад 23 400 лікарів.

Як повідомлялося, реформа первинної ланки медичної допомоги розпочалася у квітні 2018 року. Громадяни мають можливість обирати терапевта, сімейного лікаря або педіатра незалежно від місця прописки, форми власності медичного закладу. Пацієнт отримує безоплатно весь обсяг послуг, передбачений Програмою медичних гарантій.