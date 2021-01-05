Фонд соцстрахування торік профінансував декретних виплат майже на 5 мільярдів

Упродовж минулого року Фонд соціального страхування України направив на фінансування допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами 4,9 мільярди гривень.

Як передає Укрінформ, про це ФССУ інформує у Фейсбуці.

«За оперативними підсумками 2020 року Фонд соціального страхування України профінансував 4,9 млрд гривень допомог по вагітності та пологах. Це майже на 0,4 млрд гривень більше, ніж упродовж 2019 року. Фінансування здійснюється Фондом у повному обсязі», - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що допомога надається ФССУ працевлаштованим жінкам у розмірі 100% середнього доходу за весь період перебування у відпустці по вагітності та пологах.

У загальних випадках тривалість відпустки складає 126 календарних днів (70 днів до передбачуваного дня пологів і 56 днів після пологів). Додатково до основного може видаватись листок непрацездатності тривалістю 14 календарних днів, який також підлягає оплаті за рахунок коштів Фонду. Такий листок непрацездатності видається в разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді, пояснюють у ФССУ.

Також зазначається, що для обчислення розміру допомоги необхідно помножити розмір середньоденної заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами. Тривалість страхового стажу при цьому не враховується.

Водночас, особам, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку мають стаж менше 6 місяців, розмір допомоги розраховується, виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати.

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У ФССУ інформують, що дата фінансування прямо залежить від дати подання до Фонду заяви-розрахунку на виплату допомоги роботодавцем – після того, як в телеграм-каналі ФССУ з’явиться повідомлення щодо фінансування потрібної дати, кошти надійдуть на рахунок роботодавця упродовж декількох банківських днів.