Рада прирівняла документи у додатку «Дія» до паперових

Верховна Рада прирівняла цифрові документи в Дії до паперових. Посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспорту та автоцивілку в Дії можна використовувати нарівні з паперовими.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

"Верховна Рада України підтримала зміни до Закону України “Про дорожній рух”. Тепер водій може показати електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та договір обов’язкового страхування (автоцивілку) поліцейському для посвідчення своєї особи та права на керування автівкою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що закон набуде чинності після його опублікування. Раніше юридична сила цих документів визначалася постановою Кабінету Міністрів.