Федоров каже, що інтеграція у цифровий ринок ЄС - пріоритет відомства

Представники Європейської комісії високо оцінили здобутки України в цифровізації та назвали продукти Мінцифри революційними.

Про це йшлося під час зустрічі віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Маргарет Вестагер у Брюсселі, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

«Реформа цифрової трансформації є пріоритетом уряду для нашої країни у всіх сферах. Підтримка Європейського Союзу та Європейської комісії є надзвичайно цінною для нас, адже дозволяє пришвидшити розвиток е-урядування та побудову цифрової держави», - зауважив Федоров.

Він також поінформував про ключові цілі Мінцифри та проєкти, що наближують Україну до їх реалізації. Серед них розвиток додатку «Дія», створення більшої кількості освітніх серіалів на платформі «Дія.Цифрова освіта», запуск проєкту «Дія. City», розміщення на порталі «Дія» більшої кількості державних послуг.

В Мінцифри наголошують, що інтеграція у цифровий ринок ЄС - пріоритет відомства. Відтак вже розроблено спільний робочий план співпраці між Європейським Союзом, що став першим кроком до взаємного визнання електронних довірчих послуг.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації оприлюднило робочий план співпраці з Європейським Союзом у сфері електронних довірчих послуг, втілювати який відомство буде впродовж двох наступних років.

Для Євросоюзу і для України це передбачає можливість здійснювати транскордонні транзакції з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) зі свого комп'ютера чи смартфона без зайвих зусиль та витрат. Громадяни зможуть отримувати публічні послуги онлайн у країнах-членах ЄС за допомогою українського КЕП, а підприємці - укладати онлайн-контракти за допомогою власних таких підписів та перевіряти електронні підписи, створені іноземцями.