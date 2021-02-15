У День святого Валентина в Україні одружилися понад 420 пар

В Україні у День святого Валентина, 14 лютого, одружилися 426 пар, із них 10 шлюбів – із іноземцями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Міністерства юстиції України у Фейсбуці.

«426 нових сімей офіційно зареєстрували свої стосунки у День святого Валентина. З них 102 пари, які вирішили не чекати встановленого терміну та одружитися за спрощеною процедурою – в рамках проєкту «Шлюб за добу», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом 14 лютого найбільше молодят зареєстрували шлюб у Вінницькій та Хмельницькій областях – 53 та 41 пара відповідно.

Окрім того, саме у День усіх закоханих відділами ДРАЦС України було зареєстровано 10 шлюбів з іноземцями.

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Також повідомляється, що 14 лютого закохані пари могли й подати заяву на державну реєстрацію шлюбу. Зазначається, що в День святого Валентина відділами ДРАЦС по всій Україні було прийнято 264 такі заяви.

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У Мін'юсті інформують, що деякі з майбутніх молодят - 29 пар - вирішили урочисто провести обряд заручин: 27 пар із Харківщини та по одній із Донецької і Тернопільської областей.

«Крім того, з урочистостями відзначали День святого Валентина й ті, хто вже щасливі у шлюбі. Працівники ДРАЦС провели 11 урочистих обрядів ювілеїв весіль», - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у День святого Валентина, 14 лютого, із 8.00 до 24.00 проходив захід «Кохання поза часом 2021», у рамках якого закохані могли подати заяву про реєстрацію шлюбу до відділу державної реєстрації актів цивільного стану та одружитися того ж дня.