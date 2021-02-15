У Харкові та Маріуполі нацгвардійці дарували перехожим валентинки

Військовослужбовці Нацгвардії провели у Харкові та Маріуполі святкову акцію «З любов’ю, Нацгвардія» - вітали перехожих та дарували кульки у формі сердець.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Національної гвардії.

"На площі Конституції у Харкові гвардійці 3 оперативної бригади імені полковника Петра Болбочана та 5 Слобожанської бригади провели спільний флешмоб «З любов'ю, Нацгвардія!» до Дня Святого Валентина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гвардійці проводять таку акцію вже вдруге.

«Флешмоб має таку назву не просто так. З любов’ю до своєї Батьківщини і усіх українців гвардійці виконують завдання з їх захисту у мирних містах та на передовій», – розповіла лейтенант 3-ї оперативної бригади імені полковника Петра Болбочана Анастасія Павленко.

Військовослужбовці вітали перехожих та дарували кульки у формі сердець із написом "З любов'ю, Нацгвардія". Містяни у відповідь дякували гвардійцям та фотографувалися з ними.

«Наші мотиви – це щире бажання привітати харків’ян зі святом та подарувати їм гарний настрій. Чим більше людей розумітиме, що військові прості в спілкуванні і наближені їм люди, тим краще буде взаєморозуміння і співпраця у будь-яких екстремальних ситуаціях», − розповів старший солдат Олександр Стратюк.

У Маріуполі флешмоб гвардійців пройшов на площі Свободи та в торговельному центрі.

Як повідомляв Укрінформ, учора у світі відзначали День святого Валентина, або День усіх закоханих. В Україні це свято з’явилось відносно нещодавно, і відразу стало дуже популярним.