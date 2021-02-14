До Дня закоханих у двох парках столиці з'явилися тематичні інсталяції

Арка з серцями та лава у формі серця з'явилися у столичних парках "Сирецький" та "Відрадний з нагоди Дня святого Валентина - Дня всіх закоханих.

Про це, передає Укрінформ, повідомляє КО "Київзеленбуд" у Фейсбуці.

У Києві до Дня закоханих у двох парках з'явилися тематичні інсталяції / Фото: КО «Київзеленбуд»

"У парку «Сирецький» з’явилася Арка з серцями, що підсвічуються у вечірній час. Її створили працівники КП УЗН Шевченківського району..., а з декором допомагали діти з Творчої студії «Мажуга-Арт». Під цією аркою закохані можуть загадати бажання, і воно неодмінно збудеться. А в парку «Відрадний» з’явилася лава у формі серця. Над цією «валентинкою» чаклували в КП УЗН Солом'янського району. Можливо, в мороз довго на ній не всидите, проте це саме те місце, де зізнання коханій людині у почуттях звучатимуть по-особливому!" - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні в світі відзначається День святого Валентина, або День усіх закоханих.

В Україні це свято з’явилось відносно недавно, і відразу стало дуже популярним.