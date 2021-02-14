До Дня закоханих у двох парках столиці з'явилися тематичні інсталяції
Про це, передає Укрінформ, повідомляє КО "Київзеленбуд" у Фейсбуці.
У Києві до Дня закоханих у двох парках з'явилися тематичні інсталяції / Фото: КО «Київзеленбуд»
"У парку «Сирецький» з’явилася Арка з серцями, що підсвічуються у вечірній час. Її створили працівники КП УЗН Шевченківського району..., а з декором допомагали діти з Творчої студії «Мажуга-Арт». Під цією аркою закохані можуть загадати бажання, і воно неодмінно збудеться. А в парку «Відрадний» з’явилася лава у формі серця. Над цією «валентинкою» чаклували в КП УЗН Солом'янського району. Можливо, в мороз довго на ній не всидите, проте це саме те місце, де зізнання коханій людині у почуттях звучатимуть по-особливому!" - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні в світі відзначається День святого Валентина, або День усіх закоханих.
В Україні це свято з’явилось відносно недавно, і відразу стало дуже популярним.