Справи Майдану: двох підозрюваних у вбивстві Вербицького судитимуть заочно

До суду направили першу справу за наслідком заочного розслідування - відносно двох раніше оголошених у розшук осіб, яких звинувачують у причетності до викрадення і катування під час «Євромайдану» Ігоря Луценка і вбивства Юрія Вербицького.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

«Направлено до суду перший обвинувальний акт у «справі Майдану» за наслідками спеціального (заочного) досудового розслідування», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обвинувачення висунуто двом цивільним особам, оголошеним в міжнародний розшук, за вчинення у складі злочинної організації викрадення вночі 21 січня 2014 року з Олександрівської клінічної лікарні Києва, катування учасників «Євромайдану» Ігоря Луценка і Юрія Вербицького, подальшого умисного вбивства останнього, а також за незаконне перешкоджання проведенню зборів, демонстрацій.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня 2014 року група осіб викрала з приміщення Олександрівської клінічної лікарні міста Києва учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, катували їх та вбили Вербицького.

Раніше в ОГП повідомляли, що за цей злочин до кримінальної відповідальності вже притягнули 15 осіб. Стосовно двох з них справи розглядаються судами, 11 - оголошено в розшук, а щодо двох – завершено так зване «заочне» спеціальне досудове розслідування.

Юрій Вербицький – активіст Революції Гідності, був викрадений разом з народним депутатом восьмого скликання Ігорем Луценком невідомими 21 січня 2014 року і вбитий після катувань.