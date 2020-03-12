Справи Майдану: суд арештував фігуранта справи про вбивство Вербицького

Справи Майдану: суд арештував фігуранта справи про вбивство Вербицького

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Укрінформ
Печерський райсуд Києва арештував Сергія Мисливого, підозрюваного у викраденні і вбивстві активіста Революції Гідності Юрія Вербицького та викраденні колишнього народного депутата Ігоря Луценка.

Про це повідомив Ігор Луценко у Facebook.

Суд арештував на 60 днів Мисливого Сергія Анатолійовича, підозрюваного у викраденні Вербицького та мене”, - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив 10 березня про затримання Мисливого.

За його словами, зловмисник перебував у міжнародному розшуку, довгий час переховувався від слідства, вів конспіративний спосіб життя.

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Юрій Вербицький - активіст Революції Гідності, був викрадений разом з народним депутатом восьмого скликання Ігорем Луценком невідомими 21 січня 2014 року і вбитий після катувань.

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