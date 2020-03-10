Злочини Майдану: затримали фігуранта справи про вбивство Вербицького та викрадення Луценка

Правоохоронці затримали громадянина, ймовірно, причетного до викрадення і вбивства активіста Революції Гідності Юрія Вербицького та викрадення колишнього народного депутата Ігоря Луценка.

Про це у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"В ході тривалих оперативно-слідчих дій сьогодні співробітники Департаменту карного розшуку Національної поліції України затримали громадянина, ймовірно, причетного до викрадення і вбивства активіста Революції Гідності Юрія Вербицького та викрадення Ігоря Луценка", - написав Шкіряк.

За його словами, зловмисник перебував у міжнародному розшуку, довгий час переховувався від слідства, вів конспіративний спосіб життя. "Наразі його затримано, він перебуває під вартою. Вдячність усім поліцейським, причетним до цієї спецоперації та затримання зловмисника. Віримо, що вирок суду буде справедливим і суворим", - написав радник міністра внутрішніх справ.

Шкіряк прикріпив до посту скрін з розшукової бази Інтерполу щодо затриманого, де зазначається, що його ім'я - Мисливий Сергій.

Юрій Вербицький - активіст Революції Гідності, був викрадений разом з народним депутатом восьмого скликання Ігорем Луценком невідомими 21 січня 2014 року і вбитий після катувань.