Усі зауваження до законопроєкту «Про медіа» від журналістів та РЄ врахують – Ткаченко

Всі зауваження українських медійників і Ради Європи будуть враховані до другого читання законопроекту «Про медіа» Верховною Радою.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю ЛБ, передає Укрінформ.

«Ще до цих подій (блокування телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна» - ред.) ми відновили розмову з медійними організаціями з приводу того, що їх непокоїть у цьому законі. Зараз ці діалоги триватимуть за участю депутатів, міністерства. Ми бачимо з боку великих медіагруп готовність рухатися далі в цьому напрямку шляхом діалогу, коли всі сторони беруть до уваги аргументи одна одної», - сказав Ткаченко.

При цьому міністр уточнив, що він говорив з 1+1 медіа, Інтер Медіа Груп, СЛМ, Медіа Група Україна.

«Нам важливе розуміння і знаходження якщо не компромісу, то відчуття діалогу й послідовності дій щодо цього закону. Після розмови з медійниками будуть розмови з ОТТ платформами, з інформаційними сайтами про ті питаннях, які продовжують їх турбувати в рамках цього закону. Коли ми прийдемо до конкретної фінальної угоди всіх сторін - повідомимо. На даному етапі ми в діалозі», - сказав він.

Ткаченко зазначив, що діалоги тривають ще з часів його перебування в Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики.

«Ми пройшли всі кола пекла, які тільки могли. Двічі - обговорення з Радою Європи, що дуже непросто, враховуючи їхні вимоги. Внесли зміни відповідно до цих вимог. Тому сподіваємося, що ті нюанси, які турбували медійників, уже після другого обговорення з Радою Європи, будуть усунені до внесення цього документа до зали... На сьогодні законопроєкт підтримали країни ЄС і США. Що стосується учасників ринку - зараз йдеться про діалог. Цей діалог враховує коментарі усіх сторін, і ми поступово приходимо до взаєморозуміння», - додав Ткаченко.

Він також зазначив, що всі претензії тих, хто проти цього закону, можна розділити на дві групи.

«Перші - це відомий медведчуківський пул, який «бігав» за мною через те, що плутав цей закон із законом «Про протидію дезінформації». Друга частина претензій була від інтернет-ЗМІ, і вона звучала таким чином: нас не треба регулювати взагалі... Я хочу розділити, для розуміння, дві речі: закон «Про медіа» - це цивілізовані правила гри, а діяльність у сфері дезінформації - це оперативна діяльність, яка відбувається за допомогою різних інституцій. Вона включає в себе як роботу щодо медіаграмотності, .. так і конкретну оцінку, яка буде займатися моніторингом, розповідатиме публіці, де була дезінформація, фейки, можливо, створить так званий онлайн-музей радянської пропаганди», - розповів міністр.

Як відомо, в липні 2020 року було зареєстровано доопрацьований законопроєкт про ЗМІ. Однак через хвилю критики, питання і відсутність повної підтримки в лавах монобільшості його не вносять до сесійної зали.