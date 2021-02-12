Шкарлет обговорив зі Всеукраїнською Радою церков викладання християнської етики у школах

МОН підтримує необхідність діалогу між державою та релігійною спільнотою для подальшого вдосконалення державно-конфесійних відносин, зокрема у сфері освіти.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет під час зустрічі з членами Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, повідомляє пресслужба МОН.

"Духовна сфера є об’єднувальною для всіх людей. МОН відкрите для всіх, хто несе в суспільство мораль та спрямовує свої зусилля на об’єднання України", – сказав Шкарлет.

Він відзначив важливу роль у забезпеченні такого діалогу через діяльність Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при МОН.

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук висловив подяку МОН за те, що проєктом Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти передбачено викладання Етики/Курсів морального спрямування в 5-6 класах усіх шкіл України.

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Шкарлет зазначив, що вибір конкретних модельних програм, за якими здійснюватиметься таке викладання, відповідно до законодавства, є прерогативою самих закладів загальної середньої освіти та батьків.

"Хочу підкреслити, що МОН не пропонує зробити обов’язковою “християнську етику”. У проєкті Типової освітньої програми запропоновано дисципліну “Етика”. Сам проєкт підготовлений на виконання Державного стандарту базової середньої освіти, який почне впроваджуватися з 2022 року як продовження реформи “Нова українська школа”. Кожна школа на основі Типової освітньої програми зможе формувати різні варіанти викладання цього предмету. На моє переконання, як батька школярки, наші діти мають виховуватися в повазі одне до одного, володіти певними етичними нормами поведінки", – сказав він.

Сторони також обговорили питання підготовки та підписання Угоди про співпрацю між МОН і ВРЦіРО.

Як повідомлялося, МОН пропонує зробити факультативи, зокрема "Основи християнської етики" або "Біблійна історія та християнська етика", постійними дисциплінами, за які ставитимуть оцінки і виноситимуть у табель.

Фото: mon.gov.ua