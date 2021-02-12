В Україні щороку діагностують 1000 нових випадків онкології у дітей - МОЗ

Наразі у 6 500 дітей підтверджені онкологічні захворювання.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

«‎Щороку в світі у майже 300 тисяч дітей діагностують рак. В Україні за даними Національного канцер-реєстру щороку діагностується 1000 нових випадків, і, на жаль, щороку ми втрачаємо 250 діток. В Україні наразі у 6 500 дітей діагностовано онкологічні захворювання. Дитяча онкологія на сьогодні є одним із пріоритетних напрямків діяльності МОЗ»‎, - сказала Садов'як.

Вона зазначила, що з квітня 2021 року вводиться новий тариф і пакет по онкогематологічних захворюваннях, а всі інші тарифи, які були раніше, значно підвищилися.

За словами заступниці міністра, протягом 2020 року було створено проєкт Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року, яка визначає вектор розвитку онкологічної допомоги.

«‎Хочу звернути увагу на один з таких важливих показників, який на сьогодні тільки опрацьовується в Україні. Це показник 5-річного виживання дітей зі злоякісними утвореннями. В країнах ЄС та Північної Америки 5-річне загальне виживання сягає щонайменше 80 відсотків. І Україна теж робитиме все для того, щоб прагнути такого показника. І саме реалізація цілей, які є в стратегії, допоможуть нам рухатися в цьому напрямку»‎, - сказала представниця МОЗ.

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Садов'як додала, що МОЗ активно працює з міжнародними партнерами у сфері дитячої онкології.

Як повідомлялося, у Програмі медичних гарантій-2021 на раннє виявлення та лікування онкологічних захворювань закладено понад 5 млрд грн.