Революція Гідності: закриття справ на Сівковича, Попова й Коряка обурило Майдан

12 лютого 2014 року, під час Революції Гідності, активісти зайнялися зміцненням барикад у центрі Києва, які через потепління розтанули. Для перебудови снігових барикад на Майдан привезли 17 вантажівок із піском.

Цього дня у прокуратурі Києва також повідомили, що провадження стосовно ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, ексголови КМДА Олександра Попова та колишнього начальника київської міліції Валерія Коряка за перевищення повноважень під час розгону Євромайдану 30 листопада були закриті за рішенням суду, повідомляє Укрінформ.

У Генеральній прокуратурі України заявили, що станом на 12 лютого під контролем майданівців перебувають 6 адміністративних будівель, в яких розташовані органи влади та самоврядування. Це обласні адміністрації в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській областях, Київська міська держадміністрація, а також Сокальська районна адміністрація у Львівській області та сесійна зала Полтавської обласної ради.

Крім того, на виконання Закону про амністію прокуратурою було внесено клопотання про пом’якшення запобіжних заходів 43 заарештованим учасникам акцій протесту. Загалом за час дії цього закону, запобіжний захід було пом’якшено 180 особам.

В Україну з дводенним візитом прибув тодішній Єврокомісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле. В той же день він зустрівся з лідерами опозиції, а по обіді - з Януковичем. Також за час візиту Фюле зустрічався з пораненими мітингарями. Єврокомісару провели екскурсію Майданом. Він закликав владу припинити переслідування активістів та розпочати розслідування побиття майданівців і застосування тортур правоохоронцями. Візит Штефана Фюле став третім за минулий місяць.

12 лютого тодішній голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу в інтерв'ю Reuters заявив, що введення санкцій проти України з боку ЄС на нинішньому етапі може привести до негативного ефекту. За словами Баррозу, він особисто попередив Януковича, що, якщо ситуація погіршиться, то ЄС не буде стояти осторонь.