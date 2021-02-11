Революція Гідності: майданівці висунули до влади вимогу звільнити всіх активістів

11 лютого 2014 року, під час Революції Гідності, на центральних вулицях Києва і Майдані Незалежності ситуація залишалася спокійною.

Як повідомляє Укрінформ, мітингувальники чергували на барикадах, між якими діяв пропускний режим. Активісти пропускали лише волонтерів, медиків та представників ЗМІ.

В ніч на 11 лютого в центрі Києва пройшла ще одна мистецька акція. Стріт-арт художник відомий під псевдонімом Sociopath намалював на одному з будинків по вулиці Грушевського «Ікони революції» - портрети Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка, стилізовані під протестувальників на Майдані, та цитати з їх творів.

У жовтні 2014 року Міністерство культури України визнало цей триптих пам’яткою культури місцевого значення. У наступні кілька років копії графіті разом із цитатами розійшлися незліченними копіями на одязі, буклетах і сувенірах. Однак, у вересні 2017 року графіті було стерто. Новина про знищення історичного артефакту викликало неабиякий скандал у соцмережах, який переріс у протести громадськості. Зрештою артоб’єкт відновили, про те вже без участі автора графіті.

Крім цього, 11 лютого, Рада Всеукраїнського об'єднання «Майдан» прийняла рішення, що протестувальники звільнять адміністративні будівлі та вулицю Грушевського лише після звільнення всіх затриманих активістів. Також в цій організації підтвердили, що повернення до Конституції 2004 року є позицією, яку підтримують усі опозиційні сили.

Під посольствами Австрійської Республіки та Федеративної Республіки Німеччина в Україні пройшли пікети. Кілька десятків мітингувальників вимагали від європейських представників заблокувати банківські рахунки та заборонити в'їзд до цих країн українським чиновникам, які порушили права людини.

Палата Представників конгресу США схвалила резолюцію, в якій висловила підтримку українцям, що виступають з протестами в Києві та інших містах. Конгресмени закликали США та ЄС спільно працювати над мирним виходом із кризи в Україні та підписання асоціації.