Шкарлет: Юристи мають дати чітке визначення, що таке плагіат

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Новое время, яке транслювалося у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Перш за все юристи мають дати чітке визначення, що таке плагіат. Це головне. А те що стосується академічної доброчесності, то я б на цьому терміні не спекулював, тому що, ну є об'єктивні речі, коли під цей термін можна загнати будь-що. Навіть нашу з вами розмову (інтерв’ю з кореспонденткою НВ — ред.) можна загнати під термін плагіат, так званий термін плагіат”, - сказав Шкарлет, відповідаючи на запитання, що він як міністр планує робити, щоб вирішити питання навколо проблеми плагіату, який є великою проблемою для української науки.

Він зауважив, що в Україні всі дипломи, наукові статті в наукових журналах проходять перевірку на плагіат. В той же час, за словами Шкарлета, перевірка на плагіат комп’ютерною програмою не є справжньою перевіркою.

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Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2020 року тоді т.в.о міністра освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що для більшості науковців в Україні питання про плагіат в його наукових роботах закрите. За його словами, є два заключення професійних органів щодо цього питання.

У серпні на сайті "Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях" з'явилося повідомлення про наявність академічного плагіату в наукових статтях Сергія Шкарлета до докторської дисертації. Також у вересні Комітет з питань етики НАЗЯВО розпочав перевірку інформації щодо порушення академічної доброчесності в наукових роботах Шкарлета після відповідних звернень народного депутата Інни Совсун, громадських організацій, а також у відповідь на лист секретаріату Кабміну.

3 липня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Кабміні проводять розслідування щодо звинувачень Шкарлета у плагіаті. Також він заявив, що Шкарлета призначено на посаду т.в.о. міністра освіти та науки із своєрідним випробувальним терміном, і він має можливість проявити себе протягом наступних місяців.

Шкарлета призначили на посаду т.в.о міністра освіти та науки 25 червня. 17 грудня 2020 року Шкарлет був призначений міністром освіти і науки України.