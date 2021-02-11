Шахрайство на $100 тисяч: заступнику директора Украероруху оголосили підозру

Заступнику директора «Украероруху» повідомили про підозру у шахрайстві на 100 тис. доларів.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

"Затримано та повідомлено про підозру одному із заступників директора держпідприємства «Украерорух», викритого у закінченому замаху на шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що протягом 2019 року підозрюваний, ввівши в оману фермерів, обіцяв їм сприяння в отриманні дозволу на користування земельними ділянками площею 2000 га, що розташовані на території Полтавської області та належать одному з державних підприємств, для оброблення та висадження сільськогосподарських культур.

За свої послуги чоловік, який раніше працював начальником регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, зажадав отримати від фермерів грошові кошти у сумі 100 тис. дол. При цьому жодних можливостей виконати обіцянки чоловік не мав, а своє сприяння пояснював начебто наявними у нього впливовими зв’язками за попереднім місцем роботи.

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Затримали посадовця після передачі частини обумовленої суми, а саме 70 тис. дол. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Фото Київської міської прокуратури