«Медзакупівлі» відповіли на обвинувачення МОЗ: Документи надали із затримкою

У держпідприємстві «Медзакупівлі» заявили, що з травня минулого року попереджали Міністерство охорони здоров'я про ризики для проведення закупівель ліків та медвиробів, а також зазначили, що необхідні документи для цього МОЗ надало із значною затримкою.

Про це йдеться у пресрелізі ДП «Медичні закупівлі», який є у розпорядженні Укрінформу.

«У процесі закупівель наша відповідальність - одна з багатьох ланок. Ухвалення номенклатури, формування потреби, затвердження бюджетних показників та їхнє доведення, погодження технічних завдань на закупівлю, погодження значних господарських зобов'язань - пряма відповідальність МОЗ України. ...Необхідні документи, що дозволяють розпочати закупівлі, МОЗ надало із значною затримкою. За 13 напрямами ми отримали їх лише 4 червня, а по АРВ-терапії (для пацієнтів з ВІЛ/СНІД) - 2 вересня. Нагадаємо, що закупівлі в минулому році ми мали розпочати ще 1 березня. Надалі уряд ухвалив Постанову №478, відповідно до якої ДП «МЗУ» мало погоджувати з МОЗ усі технічні, якісні та інші характеристики товарів до закупівлі. Ця постанова затримала оголошення тендерів у середньому на місяць, а за деякими позиціями - довше. З травня минулого року ми в робочому порядку та публічно, офіційно та неформально попереджали Міністерство про ризики в закупівлях», - повідомили в ДП «Медзакупівлі»

У держпідприємстві наголосили, що у 2020 році установа досгяла показника у 80% виконаних і ефективних закупівель із загальною економією у 2,95 млрд грн.

«У тому числі нам вдалося заощадити 148,7 млн грн на закупівлях швидких та знизити вартість комп’ютерних томографів на 163,1 млн грн від початкової ціни, з якою постачальники вийшли на тендери», - повідомили в ДП «Медзакупівлі».

Також там прокоментували звинувачення з боку МОЗ у зриві закупівель 110 машин екстреної меддопомги.

«Дозволи на дозакупівлю 110 одиниць швидких (додатково до вже закуплених 419), ми отримали 28 грудня 2020 року, без відповідних змін до паспорту бюджетних програм та зібраної потреби. Ці документи були необхідні для проведення додаткової закупівлі. Міністерство просто мало виконати свою пряму функцію - внести зміни до фінансових документів та довести потребу у спосіб, визначений законодавством», - повідомили в установі.

Окрім цього, в ДП «Медзакупівлі» також нагадали, що досі очікують від Міністерства охорони здоров’я документи, що дозволяють розпочати закупівлі-2021.

«Невдовзі має розпочатися зовнішній аудит закупівель 2020 року з боку Рахункової палати України. Об'єктами такої перевірки стануть і Міністерство, і наше ДП. Ми сподіваємося, що аудит у межах парламентського контролю дасть неупереджену оцінку закупівельного процесу минулого року», - наголосили в держпідприємстві.

На сайті держпідприємства «Медичні закупівлі» оприлюднений моніторинговий звіт за результатами закупівель 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я заявило, що ДП «Медзакупівлі» відповідальне за незабезпечення закупівель на суму 949 млн грн з виділених 5,9 млрд грн.