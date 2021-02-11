МОЗ звинуватило керівника «Медзакупівель» у зриві контрактів майже на мільярд

Міністерство охорони здоров’я звинуватило керівника ДП «Медзакупівлі» Арсена Жумаділова у втратах майже на мільярд гривень на закупівлях ліків.

Про це на брифінгу сказала заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає Укрінформ.

«Від початку року Міністерство охорони здоров'я фактично цілодобово працювало над вирішенням серйозної проблеми, що виникла внаслідок численних зривів закупівель, які допустило державне підприємство «Медичні закупівлі»... Вважаємо, що відповідальний за колосальні втрати у майже мільярд гривень - керівник ДП медичні закупівлі Арсен Жумаділов. МОЗ визнало роботу державного підприємства «Медичні закупівлі України» у 2020 році неефективною», - зазначила Шаталова.

За її словами, наприкінці 2020 року ДП «Медзакупівлі» зірвало закупівель на суму 949,7 млн грн з доведених до ДП 5 млрд 982 млн грн.

Так, за твердженням Шаталової, з 483 позицій ліків та лікарських засобів 108 не були закуплені. «Зазначена сума як не виконана у межах бюджетного року повернулась до загального фонду державного бюджету», - сказала вона.

Зокрема, за словами заступника міністра, не виконано закупівлі за напрямками, де лікування хворих повинно бути безперервним: дитяча та доросла онкологія, серцево-судинні захворювання. Також Шаталова звинуватила ДП «Медзакупівлі» у нездійснені вчасно фінансових операцій на суму 163,6 млн грн за напрямком антиретровірусна терапія, на суму 100,5 млн грн за укладеними контрактами за напрямком серцево-судинні захворювання, понад 60 млн грн за напрямком доросла онкологія, контракти за напрямками дитяча онкологія, розсіяний склероз, ДЦП, ідіопатична сімейна дистонія.

Окрім цього, Шаталова звинуватила ДП у зриві закупівель 48 ангіографічних рентгенівських систем на суму понад 1 млрд грн, які мають бути встановлені у всіх областях, а також у зриві закупівлі 110 автомобілів екстреної меддопомоги на суму 191 млн грн.

Шаталова повідомила, що МОЗ «знайшло рішення» щодо забезпечення закупівлі ліків. «Необхідні кошти буде залучено з рахунків міжнародних закупівельних організацій, які залишилися за рахунок економії бюджетів попередніх років, зокрема, 2019 року», - сказала вона.

Заступник міністра наголосила на необхідності якнайшвидше призначити наглядову раду ДП «Медзакупівлі». «На нашу думку, службова недбалість цього закупівельного підприємства повинна привести до серйозних висновків відповідних державних органів, якнайшвидшого призначення наглядової ради цього підприємства для належного контролю», - сказала Шаталова.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вважає роботу ДП «Медичні закупівлі» неефективною, за його словами, ДП не закупило 103 позиції з 483 ліків та лікарських засобів за державними програмами лікування. Також Степанов повідомив, що МОЗ відсторонить ДП «Медзакупівлі» від закупівлі COVID-вакцин.

Раніше генеральний директор ДП «Медичні закупівлі» Арсен Жумаділов оприлюднив у Фейсбуці допис, де торкнувся теми переговорів, які веде МОЗ з виробниками вакцини від коронавірусу, формування ціни на неї, строків, в які Україна мала б укласти договори з виробниками, та обсягів вакцини, які мали б постачатися в Україну.

Також ДП «Медичні закупівлі» заявило, що МОЗ не затвердило необхідні документи для здійснення операційної діяльності ДП «Медзакупівлі», через що можуть бути призупинені процеси закупівлі і постачання ліків та медичних виробів.