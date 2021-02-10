Медики фіксуватимуть підозру або підтвердження COVID-19 в електронній формі

Медичні працівники відтепер повинні заповнювати відомості про підозру або вже підтверджений випадок захворювання на коронавірус не в паперовій, а в електронній формі.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

"З метою посилення координації заходів з протидії поширення коронавірусу було здійснено державну реєстрацію наказу МОЗ від 13.11.2020 року № 2764 "Деякі питання епідеміологічного нагляду (спостереження) за поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"... Ми від паперових форм, які заповнювали медичні працівники у разі підозри на коронавірус, які десь там пилилися і передавалися невчасно (відійшли - ред.), зараз ми маємо технічну можливість в електронній формі одразу передавати ці дані. Це одразу покращує якість статистики, спостереження, і взагалі з цією інформацією можна далі працювати", - сказав Кучер.

Він зазначив, що такі правила передбачаються на період дії карантину та протягом 30 днів із дня його скасування.

Також Кучер повідомив, що МОЗ спільно з НСЖУ та Мінцифри працюють над великим проєктом, пов'язаним із записом на вакцинацію, і найближчим часом повідомлять, як це працюватиме.

"Готуємось до великої кількості записів, готуємось до цього питання, щоб якомога краще його впровадити. В тому числі буде залучений і контактний центр, який вже проходить відповідну підготовку. Спеціалісти контакт-центру змінюють у своїх інформаційних системах інформацію з приводу того, як це буде відбуватись", - додав він.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я спільно з партнерами розробляє окремий інформаційний портал із питань вакцинації від коронавірусу.