В Україні під COVID-вакцинацію можуть задіяти кабінети для щеплень дітей

У разі необхідності, до вакцинації населення від коронавірусу додатково ще можуть підключити 11 тисяч кабінетів щеплень.

Про це на пресконференції у межах форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо буде крайня необхідність, буде забезпечена велика кількість імунобіологічних препаратів одночасно в нашій країні, то ми можемо підключити 11 тисяч кабінетів щеплення, які сьогодні роблять щеплення нашим дітям відповідно до календаря національного щеплення", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що мобільна бригада в день може проводити до 100 щеплень. За його словами, зараз всього 375 мобільних бригад, і це тільки на першому етапі. В подальшому планується збільшити кількість мобільних бригад до 600.

Як повідомляв Укрінформ, в межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримає в середині лютого 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer. Також в лютому очікується постачання вакцини компанії AstraZeneca. МОЗ розраховує, що буде поставлено близько 1 мільйона доз цієї вакцини.

Згідно з планом вакцинації, який оприлюднив Кабінет міністрів, на першому етапі, в лютому-квітні, буде провакциновано 367 тисяч медичних працівників, працівників лікарень, що лікують хворих на COVID-19, військових із зони Операції об’єднаних сил.