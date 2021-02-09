До Верховного Суду надійшов третій позов на санкції проти «112», NewsOne і ZIK

До Верховного Суду надійшов третій позов на оскарження указу Президента, яким було запроваджено санкції відносно телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі суду.

«Від фізичної особи надійшов третій позов, яким оскаржується указ Президента про запровадження санкцій відносно трьох телеканалів», - сказали в пресслужбі.

При цьому в суді зазначили, що ВС ще не відкрив провадження по жодному з трьох позовів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції передбачають анулювання ліцензій цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

Після блокування мовлення відповідно до запроваджених РНБО санкцій телеканали 112, ZIK и NewsOne транслюють свої ефіри в YouTube.