Накопичувальна пенсійна система є важливим завданням для влади - Шмигаль

Запровадження накопичувальної пенсійної системи є важливим завданням для влади, адже це дасть можливість українцям у майбутньому отримувати нормальні пенсії та підтримуватиме економіку.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми будемо рухатися у напрямку створення накопичувальної системи. На сьогодні, я вже про це говорив, солідарна пенсійна система вичерпує себе як та система, яка дає можливість отримати достойні пенсії. Тому запровадження накопичувальної системи має під собою дві основи. Це, по-перше, забезпечення достойних пенсій нашим громадянам у майбутньому та нам усім і це елемент інвестиції в економіку, тому що накопичувальна пенсійна система – це один з інвесторів у тих економіках, де вона існує», - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд має намір протягом року плідно працювати разом із профільними комітетами Верховної Ради щодо ухвалення необхідного для запровадження накопичувальної пенсійної системи законодавства.