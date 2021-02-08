Ляшко сказав, на якому етапі вакцинуватимуть мешканців окупованих територій

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати щеплення від коронавірусу на 3-му етапі вакцинації.

Про це на пресконференції у межах форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Люди, які через певні причини опинилися на окупованих територіях, зможуть пройти щеплення в пунктах щеплення на підконтрольній Україні території, але це розпочинаючи з третього етапу. Для них буде діяти така сама процедура запису, як і для всіх інших українців — через портал. Вони повинні знати, де і в який день можуть отримати щеплення”, - сказав Ляшко.

Він додав, що жителів тимчасово окупованих територій щеплюватимуть вакцинами, які зберігаються при температурі +2...+8 градусів, оскільки вони можуть довше зберігатися у пунктах щеплень.

Як повідомляв Укрінформ, в лютому Україна очікує на поставку 117 тис. доз вакцини BioNTech/Pfizer від глобальної ініціативи COVAX. Також в лютому COVAX очікується поставка вакцини AstraZeneca у кількості 2,2 млн доз.

Згідно з планом вакцинації, який оприлюднив Кабінет Міністрів, на першому етапі, в лютому-квітні, буде провакциновано 367 тисяч медичних працівників, працівників лікарень, що лікують хворих на COVID-19, військових.

У квітні-травні щеплюватимуть 1,9 мільйона медиків первинної допомоги та людей віком від 80 років; у травні-червні – 363 тисячі всіх інших надавачів медичної допомоги.

У червні-липні щеплення отримають 2,9 мільйона людей віком 70-79 років; у липні-серпні – 640 тисяч співробітників структури державної безпеки; у серпні-вересні– 2,3 мільйона людей віком 65-69 років; у вересні-жовтні – 1,4 мільйона працівників сфери освіти; у жовтні-листопаді – 2,8 мільйона людей віком 60-64 роки; у листопаді-грудні – 1,7 мільйона людей з «інших категорій».

Залежно від графіку постачання вакцин деякі етапи можуть бути проведені паралельно.