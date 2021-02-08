Ляшко сказав, на якому етапі вакцинуватимуть мешканців окупованих територій

Ляшко сказав, на якому етапі вакцинуватимуть мешканців окупованих територій

Укрінформ
Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати щеплення від коронавірусу на 3-му етапі вакцинації.

Про це на пресконференції у межах форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Люди, які через певні причини опинилися на окупованих територіях, зможуть пройти щеплення в пунктах щеплення на підконтрольній Україні території, але це розпочинаючи з третього етапу. Для них буде діяти така сама процедура запису, як і для всіх інших українців — через портал. Вони повинні знати, де і в який день можуть отримати щеплення”, - сказав Ляшко.

Він додав, що жителів тимчасово окупованих територій щеплюватимуть вакцинами, які зберігаються при температурі +2...+8 градусів, оскільки вони можуть довше зберігатися у пунктах щеплень.

Як повідомляв Укрінформ, в лютому Україна очікує на поставку 117 тис. доз вакцини BioNTech/Pfizer від глобальної ініціативи COVAX. Також в лютому COVAX очікується поставка вакцини AstraZeneca у кількості 2,2 млн доз.

Згідно з планом вакцинації, який оприлюднив Кабінет Міністрів, на першому етапі, в лютому-квітні, буде провакциновано 367 тисяч медичних працівників, працівників лікарень, що лікують хворих на COVID-19, військових.

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У квітні-травні щеплюватимуть 1,9 мільйона медиків первинної допомоги та людей віком від 80 років; у травні-червні – 363 тисячі всіх інших надавачів медичної допомоги.

У червні-липні щеплення отримають 2,9 мільйона людей віком 70-79 років; у липні-серпні – 640 тисяч співробітників структури державної безпеки; у серпні-вересні– 2,3 мільйона людей віком 65-69 років; у вересні-жовтні – 1,4 мільйона працівників сфери освіти; у жовтні-листопаді – 2,8 мільйона людей віком 60-64 роки; у листопаді-грудні – 1,7 мільйона людей з «інших категорій».

Залежно від графіку постачання вакцин деякі етапи можуть бути проведені паралельно.

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