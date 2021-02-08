ВРП готує лист до Офісу Президента та Кабміну щодо фінансування судової системи

Вища рада правосуддя готує лист до Офісу Президента України та Кабінету Міністрів щодо стану фінансування судової системи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті відомства.

Як зазначається, «проблема недостатнього фінансового забезпечення системи правосуддя залишається нагальною та потребує швидкого вирішення».

У ВРП інформують про надходження численних звернень судових установ з усіх регіонів країни з проханням вжити заходів щодо належного фінансування та виділення необхідних коштів. Зокрема, суди скаржаться на відсутність коштів для матеріально-технічного забезпечення здійснення правосуддя - надсилання поштової кореспонденції, оплати інтернет-зв’язку, закупівлі паперу та картриджів тощо, а також на катастрофічно низький рівень оплати праці працівників апаратів місцевих та апеляційних судів.

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«Упродовж поточного року станом на 5 лютого 2021 року до Вищої ради правосуддя від судів України надійшло 28 звернень щодо проблем із фінансуванням (у січні – 16 звернень, у лютому – 12 звернень)", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що такі звернення надійшли з судів Волинської області , Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської , Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Херсонської області та Дарницького районного суду м. Києва.

Водночас повідомляється, що у 2020 році до ВРП звернулись 104 суди, з яких 3 – апеляційні, 92 – місцеві загальні, 6 – господарські, 3 – окружні адміністративні.

У ВРП нагадують, що неодноразово заявляли про нестачу коштів, передбачених проєктом Держбюджету-2021 для фінансування судової системи, та звертались до головів Комітету ВРУ з питань правової політики та Комітету ВРУ з питань бюджету з проханням посприяти у забезпеченні критично необхідних видатків державного бюджету для Державної судової адміністрації України на 2021 рік.