Зеленський порівняв людей без масок з п’яним водієм на дорозі

Президент Володимир Зеленський вважає, що штрафи за нехтування носінням захисних масок працюють, однак більш ефективним було б усвідомлення кожним українцем своєї відповідальності за здоров'я інших.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Глава держави заявив під час спілкування з журналістами в рамках Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

"Я б не сказав, що вони (штрафи) не працюють, (штрафують) тисячі людей - я щотижня отримую інформацію на нашій Covid нараді... Штрафи є, але в принципі все ж в голові у людини... Інформаційно ми повинні працювати разом, щоб вони усвідомлювали загрозу. Це ж як людина, яка напідпитку їде по дорозі. Питання ж не (тільки) в тому, що вона може загинути, а й у тому, що через неї можуть загинути інші люди. Тому потрібна відповідальність", - сказав Зеленський.

У цьому контексті він також відзначив важливість добровільної вакцинації від коронавірусу післі старту цього процесу в Україні. На переконання Президента, представники деяких професій, зокрема, вчителі та лікарі, які працюють з хворими на коронавірус, не мають права від неї відмовлятися.