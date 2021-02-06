Зеленський привітав полярників з ювілеєм станції «Академік Вернадський»

Президент України Володимир Зеленський привітав українських полярників з 25-річчям антарктичної станції "Академік Вернадський".

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

"Навіть Google повідомив світові, що українській антарктичній станції «Академік Вернадський» – 25! Мав нагоду поговорити з командою та побажати успіху!", - зазначив Зеленський.

За його словами, історія українських полярників – це історія ентузіазму й відданості науці заради нашого спільного безпечного майбутнього.

Українська антарктична станція «Академік Вернадський» до 1996 року належала Великій Британії та носила ім’я Фарадея. 6 лютого 1996 р. на станції було урочисто спущено британський прапор та натомість піднято Державний прапор України. Українську станцію назвали на честь видатного вченого, засновника вчення про біосферу та ноосферу, першого президента Академії наук України (1918 р.) Володимира Вернадського.

На о. Галіндез українські вчені ведуть дослідження, обумовлені Меморандумом про передачу станції «Фарадей» Україні. Зокрема, тривають неперервні, започатковані британцями ще в 1947 році, метеоспостереження. За 25 років 25 українських експедицій досліджували в Антарктиді зміни клімату, магнітне поле Землі, “озонову діру”, динаміку популяцій пінгвінів, пристосування живих організмів до екстремальних полярних умов і т.д.

На станції під час зміни експедицій може працювати до 24 осіб, а штат зимівників зазвичай становить 12 осіб. Науково-дослідний комплекс станції дозволяє здійснювати на сучасному рівні комплексний моніторинг параметрів навколишнього середовища в Антарктиці на всіх рівнях геосфер – від тектоносфери до геокосмосу.

Наразі "Академік Вернадський" – єдина українська антарктична станція.

Загалом лише 30 країн мають свої цілорічні станції в Антарктиді. Для України, окрім престижу на світовій арені, це також велике «вікно можливостей»: наші науковці мають змогу долучатися до дослідження проблем планетарного масштабу.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Google присвятила 6 лютого дудл 25-річчю української антарктичної станції "Академік Вернадський".

фото: Твіттер Володимира Зеленського