Цікаві факти про українську антарктичну станцію "Академік Вернадський"

25 років тому, 6 лютого 1996 року, Велика Британія передала Україні свою антарктичну станцію "Фарадей", яку перейменували на честь першого президента Академії наук України

25 експедицій провів за цей час Національний антарктичний центр. Завдяки своєму географічному розташуванню станція має високу популярність серед туристів. Каплиця Святого Рівноапостольного князя Володимира є найпівденнішою культовою спорудою світу За матеріалами МОН та Національного антарктичного наукового центру