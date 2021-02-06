Київська організація НСЖУ підтримала блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK

Київська організація НСЖУ підтримала блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK

Укрінформ
Київська міська організація Національної спілки журналістів України підтримала рішення Ради національної безпеки та оборони щодо блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві організації, яку розміщено на її сайті.

Автори заяви назвали діяльність заблокованих каналів «медіаокупацією українського інформаційного простору» і додали, що тривалий час цьому сприяла державна політика стосовно розвитку національного інформаційного простору.

«Редакційна політика «експортованих» ЗМІ, диктована з Кремля, спрямована на привнесення і розпалювання конфліктів в українське суспільство, його розмежування за різними, будь-якими, ознаками, насаджування російських смислів і бачення українського шляху. Рішення влади щодо законодавчого та організаційного обмеження діяльності російських медіа, їхніх пропагандистських «філій» в Україні, що викликали суспільний резонанс, бачиться відповіддю, на думку багатьох, дещо запізнілою, на інформаційне проникнення країни-агресора. В умовах війни країна, що зазнала терористичного нападу, має право на захист, і Україна користається ним», - зазначається у заяві.

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У Київській організації НСЖУ також додали, що діяльність пропагандистів ворога є небезпечною для України, фактично загрожує її національним інтересам.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів.

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