Апеляцію на вирок в'язню Кремля Марченку не розглядають уже два місяці

Апеляційна скарга на вирок українському політв'язню в РФ Олександру Марченку, винесений наприкінці листопада, досі не розглядається.

Про це Укрінформу розповіла дружина політв'язня Катерина Марченко.

«Нагадаю, що вирок моєму чоловікові Олександру було винесено напикінці листопада. Потім нами з адвокатом була подана апеляційна скарга. І ось на цей момент ми вже 2 місяці очікуємо її розгляду, а справу навіть ще не пішла з Краснодарського крайового суду», - повідомила вона.

Катерина Марченко також уточнила, що листи Олександрові довгий час не надходили, але потім прийшли відразу кілька штук: «А листи для нас особливо важливі, тому що з 1 травня 2019 року нам відмовляють у клопотанні про дзвінок, мотивуючи тим, що в СІЗО відсутня технічна можливість зробити дзвінок».

Нагадаємо, 26 листопаді Олександрові Марченку в РФ було винесено вирок - 10 років позбавлення волі.

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Як повідомляв Укрінформ, на початку листопада на останньому перед вироком засіданні суду в Краснодарі Олександр Марченко зробив заяву про неправомірні дії спецслужб РФ і ОРДЛО. Точніше - про викрадення й катування «МГБ ДНР», а також протизаконні допити й погрози ФСБ РФ. Після цього суддя призначив додаткову «перевірку» і переніс засідання з оголошенням вироку на 26 листопада.

17 грудня 2018 року українця Олександра Марченка затримало «МГБ ДНР». Після двох місяців перебування в ізоляторі його відвезли на кордон України і РФ та передали представникам ФСБ Росії. Ще майже два з половиною місяці його утримували в депортаційному центрі Краснодарського краю.

Кримінальну справу проти Марченка було порушено 30 квітня 2019 року. Після цього його помістили в СІЗО, звинувативши в приготуванні до придбання і незаконногоя переміщення з території Росії продукції військового призначення, а також у шпигунстві.

У грудні 2019 року Правозахисний центр «Меморіал» визнав українця Марченка політв'язням.