Апеляцію на вирок в'язню Кремля Марченку не розглядають уже два місяці
Про це Укрінформу розповіла дружина політв'язня Катерина Марченко.
«Нагадаю, що вирок моєму чоловікові Олександру було винесено напикінці листопада. Потім нами з адвокатом була подана апеляційна скарга. І ось на цей момент ми вже 2 місяці очікуємо її розгляду, а справу навіть ще не пішла з Краснодарського крайового суду», - повідомила вона.
Катерина Марченко також уточнила, що листи Олександрові довгий час не надходили, але потім прийшли відразу кілька штук: «А листи для нас особливо важливі, тому що з 1 травня 2019 року нам відмовляють у клопотанні про дзвінок, мотивуючи тим, що в СІЗО відсутня технічна можливість зробити дзвінок».
Нагадаємо, 26 листопаді Олександрові Марченку в РФ було винесено вирок - 10 років позбавлення волі.
Як повідомляв Укрінформ, на початку листопада на останньому перед вироком засіданні суду в Краснодарі Олександр Марченко зробив заяву про неправомірні дії спецслужб РФ і ОРДЛО. Точніше - про викрадення й катування «МГБ ДНР», а також протизаконні допити й погрози ФСБ РФ. Після цього суддя призначив додаткову «перевірку» і переніс засідання з оголошенням вироку на 26 листопада.
17 грудня 2018 року українця Олександра Марченка затримало «МГБ ДНР». Після двох місяців перебування в ізоляторі його відвезли на кордон України і РФ та передали представникам ФСБ Росії. Ще майже два з половиною місяці його утримували в депортаційному центрі Краснодарського краю.
Кримінальну справу проти Марченка було порушено 30 квітня 2019 року. Після цього його помістили в СІЗО, звинувативши в приготуванні до придбання і незаконногоя переміщення з території Росії продукції військового призначення, а також у шпигунстві.
У грудні 2019 року Правозахисний центр «Меморіал» визнав українця Марченка політв'язням.