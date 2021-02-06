У Києві презентували видання «Ґендерна політика в нормативно-правових актах»

В Укрінформі відбулася презентація інформаційно-практичного видання «Ґендерна політика в нормативно-правових актах. Частина 1».

Видання представила в Укрінформі Урядова уповноважена з питань ґендерної політики Катерина Левченко.

У виданні проаналізовано до 200 нормативно-правових актів (документів міжнародних організацій, законів України, указів Президента, розпорядчих документів Кабінету Міністрів – постанов та розпоряджень, наказів центральних органів виконавчої влади), посилання на які для зручності наводяться в тексті.

«Інформаційно-практичне видання «Ґендерна політика в нормативно-правових актах. Частина 1» зосереджується на питаннях нормативно-правового забезпечення формування та реалізації державної політики у галузі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні. Розглядається становлення та розвиток законодавства та підходів до формування державної ґендерної політики, аналізуються загальні підходи, механізми та інструменти її реалізації», - розповіла Левченко.

Книга рекомендована для розповсюдження та використання як науково-інформаційне видання для політиків, державних службовців, депутатів рад усіх рівнів, фахівців органів місцевого самоврядування, працівників ЗМІ, профспілок, активістів організацій громадянського суспільства, представників міжнародних організацій, а також для широкого кола читачів, які цікавляться питаннями державної політики у сфері прав людини та ґендерної рівності.

Текст видання опрацьовано та валідовано експертами з ґендерної тематики та схвалено до друку вченою радою Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Інформаційно-практичне видання «Ґендерна політика в нормативно-правових актах. Частина 1» також розміщено на порталі Кабінету Міністрів.