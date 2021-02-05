ОБСЄ завершує проєкти з вдосконалення системи хімбезпеки в Україні

Організація з безпеки та співробітництва в Європі завершує у лютому трирічний процес допомоги Україні у модернізації системи захисту від загроз, пов’язаних з токсичними та небезпечними хімікатами.

Як передає Укрінформ, результати втілених проєктів були презентовані 5 лютого координатором проєктів ОБСЄ в Україні та Форумом з безпеки та співробітництва.

"Україна має розвинуту промисловість, а це породжує ризики, пов’язані з небезпечними матеріалами, що використовуються підприємствами для виробництва або переміщуються через кордони. Не варто забувати і про терористів та злочинців, які можуть використати прогалини у системі хімічної безпеки", - зазначив координатор проєктів ОБСЄ в Україні Генрік Вілладсен.

За його словами, виявлення та закриття таких прогалин "є вкрай важливим для безпеки людей, які працюють в промисловості або навіть проживають поблизу підприємств".

Втілювані ОБСЄ проєкти були зосереджені на трьох ключових сферах: регуляторна система, оснащеність аналітичних лабораторій та контроль за транскордонним переміщенням хімічних речовин.

З метою осучаснення правової бази ОБСЄ допомогла в розробці проєкту закону про хімічну безпеку, переглянула законодавство в сфері запобігання аварій на об’єктах підвищеної небезпеки та розробила два технічні регламенти: щодо безпечності хімічної продукції, щодо класифікації небезпеки, попереджувального маркування та пакування хімічної продукції.

Крім того, розроблено проєкти 17 технічних стандартів для врегулювання поводження з хімічними речовинами. Також розроблено правові документи, необхідні для впровадження Національного референс-центру – лабораторії для ідентифікації контрольованих та токсичних хімічних речовин. Центр, створений на базі Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. Медведя, також отримав обладнання для точного, швидкого та надійного визначення хімікатів.

Для зміцнення прикордонного контролю над переміщенням хімікатів ОБСЄ також допомогла розробити навчальну програму для персоналу, що працює на кордонах, 100 прикордонників та митників пройшли пілотні навчання, в тому числі й практичні. Державна прикордонна служба і Державна митна служба отримали 60 наборів для швидкої ідентифікації отруйних речовин на пунктах перетину кордонів.

Представлені результати досягнуто в рамках трьох проєктів, що їх виконували координатор проєктів ОБСЄ та Форуму з безпеки та співробітництва ОБСЄ за фінансової підтримки Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки.

Фото: ОБСЄ