На Запорізькій ТЕС знову відключився енергоблок - у ДТЕК кажуть, це не аварія

На Запорізькій ТЕС 5 лютого знову відбулося відключення одного з енергоблоків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Енергодарської міськради.

"Сьогодні, 5 лютого, о 10:49 відбулося відключення енергоблоку №1 "ДТЕК Запорізька ТЕС" через тимчасову несправність системи охолодження трансформатора Т-1", - йдеться у повідомленні.

При цьому, як повідомляє сайт ДТЕК, на даний момент на станції працюють два блоки (№3 і №4), і вона несе потужність близько 400 МВт. Для відшкодування графіка навантаження енергоблоку №1 енергетики станції оперативно почали запускати енергоблок №2. В ДТЕК стверджують, що відключення блоку не вплинуло на енерго- та водопостачання і на роботу ТЕС в цілому.

"Звертаємо увагу, що таке технологічне порушення – нерідке явище для будь-якої теплової генерації, а особливо в період високого навантаження. Це не є позаштатна ситуація чи аварія. Після того, як енергетики усунуть недоліки в роботі енергоблоку №1, він буде готовий включитися в енергосистему, а поки його навантаження на себе візьме енергоблок №2", - наголосили в компанії.

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Як повідомляв Укрінформ, 3 лютого о 19:26 одночасно було відключено групу силових трансформаторів (АТ-1 та АТ-2) на Запорізькій ТЕС "ДТЕК Дніпроенерго" та повітряну лінію (ПЛ) 150 кВ "Луч – Велика Білозерка" в мережі оператора системи розподілу ПАТ "Запоріжжяобленерго".

При цьому на Запорізькій ТЕС аварійно відключилися від мережі енергоблок №2 з навантаженням 255 МВт та блок №3 з навантаженням 204 МВт. Після цього о 19:27 аварійно відключився блок №4 з навантаженням 273 МВт. В підсумку Запорізька ТЕС розвантажилася повністю – до 0 МВт з втратою живлення власних потреб. В результаті тимчасово було знеструмлено споживачів міст Енергодар та Дніпрорудне сумарним навантаженням 24 МВт (за оперативними даними).

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Як повідомляв міський голова Енергодара Дмитро Орлов, електропостачання в місті почало частково поновлюватися за пів години. За півтори години після авараії майже у 100% житлового фонду було поновлено електропостачання. Також було відновлено електропостачання на очисних спорудах. Він наголосив, що Запорізька АЕС, що також розташовується в Енергодарі, працює без жодних позаштатних ситуацій.

Унаслідок повного розвантаження Запорізької АЕС після аварії в об'єднаній енергосистемі України з'явився дефіцит потужності 750 МВт.