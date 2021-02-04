Через аварію на Запорізькій ТЕС в енергосистемі України виник дефіцит

Внаслідок повного розвантаження Запорізької теплоелектростанції (ТЕС) після аварії 3 лютого в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України з’явився дефіцит потужності у 750 МВт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ПрАТ "НЕК "Укренерго".

"Внаслідок повного розвантаження Запорізької ТЕС в ОЕС України з’явився дефіцит потужності 750 МВт, який диспетчери «Укренерго» компенсували за рахунок збільшення виробництва електроенергії на гідроелектростанціях (ГЕС та ГАЕС), які 03 лютого виробили 26,8 млн кВт-год., що на 8 млн кВт-год. більше обсягів торгових графіків", - йдеться в повідомленні.

Як відзначили в "Укренерго" дефіцит компенсували власною українською генерацією, без залучення аварійної допомоги інших держав. Також в "Укренерго" повідомили, що всі лінії магістральної мережі та підстанції НЕК «Укренерго» в Запорізькому енерговузлі залишалися в роботі без будь-яких відключень.

Як повідомлялося, 3 лютого, о 19:26 одночасно було відключено групу силових трансформаторів (АТ-1 та АТ-2) на Запорізькій ТЕС «ДТЕК Дніпроенерго» та повітряну лінію (ПЛ) 150 кВ «Луч – Велика Білозерка» в мережі оператора системи розподілу ПАТ «Запоріжжяобленерго».

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При цьому, на Запорізькій ТЕС аварійно відключилися від мережі енергоблок №2 з навантаженням 255 МВт та блок №3 з навантаженням 204 МВт. Після цього о 19:27 аварійно відключився блок №4 з навантаженням 273 МВт. В підсумку Запорізька ТЕС розвантажилася повністю – до 0 МВт з втратою живлення власних потреб.

У результаті тимчасово було знеструмлено споживачів міст Енергодар та Дніпрорудне сумарним навантаженням 24 МВт (за оперативними даними).

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Як повідомляв міський голова Енергодара Дмитро Орлов, електропостачання в місті почало частково поновлюватися за півгодини. За півтори години після аварії майже у 100% житлового фонду було поновлено електропостачання. Також, було відновлено електропостачання на очисних спорудах. За його словами, Запорізька АЕС, що також розташовується в Енергодарі, працює без жодних позаштатних ситуацій.