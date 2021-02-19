Характери гідності: Коцюба, Бльок, Дмитрів, Паньків, Ткачук

Міністерство культури, молоді та спорту України підготувало серію відеороликів про загиблих учасників Революції гідності.

Віталій Коцюба мешкав у Новояворівську Львівської області. Загинув від вогнепального поранення. Залишив дружину та двох дітей.

Іван Бльок народився у місті Городок Львівської області. Власник магазину. Учасник Помаранчевої революції. Приїздив на Революцію Гідності у найважчі моменти, був охоронцем барикад. Востаннє приїхав 19 лютого. Загинув вранці 20 лютого на вулиці Інститутській від кулі снайпера у серце. Дівоче прізвище дружини — Тур і чоловіка інколи також називали Туром. До списків загиблих його було внесено під цим прізвищем.

Ігор Дмитрів жив у селі Копанки Калуського району Івано-Франківської області. Закінчив Одеську юридичну академію. Активіст партії “Свобода”. Загинув від поранення кулею снайпера.

Паньків Микола народився і мешкав у Холодновідці Пустомитівського району Львівської області. На Майдані був активістом “Правого сектору”. Протягом грудня–лютого регулярно їздив до Києва. Востаннє поїхав увечері 18 лютого. Снайперська куля влучила йому в груди, коли Микола виносив поранених та вбитих із вул. Інститутської.

Ігор Ткачук у Знам’янську Калінінградської області Росії. Мешкав у Великій Кам’янці Коломийського району Івано-Франківської області. Займався будівництвом і реставрацією меблів. Любив плести бісером. На Майдані був від січня. Загинув від вогнепального поранення.