У Сенцова народилася донька

У Олега Сенцова, колишнього в'язня Кремля, народилася донька.

Фото новонародженої він розмістив у Фейсбук, передає Укрінформ.

"Донька Емма", - написав він.

За пів години на його пост відреагувало майже 6 тисяч користувачів.

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Зазначимо, що у Сенцова вже є двоє дітей: донька Аліна (2002 р.н.) і син Влад (2004 р.н).

Олег Сенцов (1976), український кінорежисер, сценарист, найбільш відомий глядачеві завдяки фільму «Гамер» (2012). Картина брала участь у фестивалі авторського кіно в Роттердамі, у конкурсній програмі МКФ GoEas у німецькому Вісбадені, а також демонструвалася на Київському МКФ «Молодість» та мінському фестивалі «Листопад».

Свій другий фільм - кримінальну драму «Носоріг» - Сенцов так і не встиг відзняти: в Україні почалася Революція Гідності. Режисер був активним учасником «Автомайдану». (Через незаконне ув’язнення російськими окупантами Сенцов зміг завершити фільм лише в грудні 2020 року, після свого звільнення.)

У рідний Сімферополь Сенцов повернувся наприкінці лютого 2014 року - і тут же приєднався до діяльності активістів, що підтримували рух «За єдину Україну». 11 травня 2014 року його затримала у Криму Федеральна служба безпеки Російської Федерації. Пізніше його перевезли до Москви, у слідчий ізолятор у Лефортово. Кінорежисера звинуватили у тероризмі та незаконному зберіганні зброї. У матеріалах сфабрикованої справи він називався організатором диверсійно-терористичної групи. З вимогою звільнення Сенцова до російської влади зверталися представники української кіноспільноти, уряд України, Європейська кіноакадемія; кінорежисери зі світовим ім’ям: Педро Альмодовар, Вім Вендерс, Майк Лі, Кшиштоф Зануссі, Анджей Вайда, Кен Лоуч та інші. Проте все було марно.

У серпні 2015 року Сенцова засуджено до 20 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму. У лютому 2016 його етапували до Якутії, а з листопада 2017 Сенцов перебував у виправній колонії «Білий ведмідь» в місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).

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17 січня 2016 року Чеський кінематографічний і телевізійний союз FITNESS нагородив Сенцова спеціальною премією журі. 26 квітня 2017 року в Нью-Йорку (США) українському режисеру заочно вручили премію американського ПЕН-клубу імені Барбари Голдсміт «Свобода писати».

У травні 2018 року Сенцов оголосив безтермінове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів — уже тоді Кремль незаконно тримав за ґратами понад 70 українців. Сенцов голодував 145 дні, відмовляючись просити про помилування. Він припинив голодування, щоб уникнути принизливого примусового годування.

Вийшов з ув’язнення 7 вересня 2019 року, коли між Україною та Росією відбулося взаємне звільнення утримуваних осіб. У межах цього обміну в Україну повернулися 11 політв'язнів Кремля, а також 22 українські моряки та два офіцери СБУ, які були незаконно захоплені разом із трьома кораблями ВМС у Керченській протоці в листопаді 2018 року.