У голови Чернігівської ОДА і генерала Хомчака народилася донька
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Укрінформ
Голова Чернігівської облдержадміністрації Анна Коваленко, яка є дружиною начальника Генерального штабу - головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, 11 січня народила доньку.
Про це Коваленко повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Марія Русланівна Хомчак сьогодні з‘явилась на світ. Ми щасливі", - написала молода мати.
Також вона також оприлюднила перше фото з дочкою.
Головою Чернігівської ОДА 29-річну Анну Коваленко було призначено 15 жовтня 2020 року. Вона стала першою жінкою в Україні на такій посаді.