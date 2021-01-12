У голови Чернігівської ОДА і генерала Хомчака народилася донька

Голова Чернігівської облдержадміністрації Анна Коваленко, яка є дружиною начальника Генерального штабу - головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, 11 січня народила доньку.

Про це Коваленко повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Марія Русланівна Хомчак сьогодні з‘явилась на світ. Ми щасливі", - написала молода мати.

Також вона також оприлюднила перше фото з дочкою.

Головою Чернігівської ОДА 29-річну Анну Коваленко було призначено 15 жовтня 2020 року. Вона стала першою жінкою в Україні на такій посаді.