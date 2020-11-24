У Кривому Розі знімали фільм Сенцова

У Кривому Розі відзняли матеріал для фільму “Носоріг” українського режисера Олега Сенцова.

Як передає Укрінформ, про це повідомив сам Сенцов на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Зйомки у Кривому Розі закінчилися. Дуже дякую цьому місту та його мешканцям за допомогу в реалізації нашого проєкту. Завтра «Носоріг» починає переїзд до Львова, на останній знімальний тиждень”, - зазначив режисер.

Український режисер Олег Сенцов отримав фінансування на кримінальну драму «Носоріг» про життя в Україні у 90-х роках, вигравши конкурс проєктів Держкіно ще у 2012 році, але через його незаконне ув‘язнення російськими окупантами фільм завершено не було.

На зйомки фільму із держбюджету виділено 25 мільйонів гривень.

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Восени у Кривому Розі розпочала роботу знімальна група на локаціях, які заздалегідь обрав режисер, зокрема, це цвітіння соняшникового поля та човнова станція у парку Мершавцева.