В Україні проведуть масштабне дослідження серед геїв
Відповідне оголошення оприлюднене в системі Прозорро, передає Укрінформ.
"Послуги з проведення ринкових досліджень (Послуги з організації та проведення біоповедінкового дослідження серед чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками у 2021 році)", - йдеться в оголошенні.
Дослідження буде проведене у 2021 році. Як зазначається в оголошенні, воно проводитиметься на кошти міжнародної технічної допомоги.
Вартість дослідження складає 10,240 млн грн. Акціон, який запланований на 9 квітня 2021 року, відбуватиметься шляхом пониження ціни.
Серед кваліфікаційних вимог до учасників тендеру - досвід організації та проведення біоповедінкових досліджень на національному/регіональному рівні.
Оголошення було оприлюднене в системі Прозорро 1 лютого 2021 року. Наразі жодної заявки на участь в тендері не подано.
У ЦГЗ пояснили, що масштабне біоповедінкове дослідження покликане визначити можливі ризики інфікування ВІЛ, гепатитом та сифілісом серед чоловіків, що мають секс із чоловіками, і є невід’ємною складовою епідеміологічного нагляду.
"Подібні дослідження є важливою й невід’ємною складовою епідеміологічного нагляду громадського здоров’я, адже завдяки ним епідеміологи можуть зрозуміти, як люди, що перебувають у групі ризику до інфікування якоюсь хворобою, поводяться, як вірус або інфекція поширюється і як зробити програми з профілактики ефективними", - йдеться у повідомленні.
Як пояснили у Центрі громадського здоров'я, інтегровані біоповедінкові дослідження є складовою епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією, гепатиту та сифілісу. Вони дають змогу реально оцінити епідемічну ситуацію та розробити заходи з подолання епідемії.
У ЦГЗ наголосили, що такі дослідження є нормальною практикою в усіх країнах світу, ВООЗ, UNAIDS та CDC рекомендують їх проводити раз на 3–4 роки.
Водночас у ЦГЗ визнали, що такі дослідження є досить дороговартісними, адже потребують дуже складної підготовки. В Україні таке біоповедінкове дослідження реалізують коштом Центру контролю та профілактики захворювань США (СDC). Очікувана вартість становить 10 млн грн, але завдяки конкуренції на торгах вона може значно знизитися.
Це масштабне дослідження із загальною вибіркою 6900 людей у 16 містах проводиться в межах проєкту «Підтримка системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ і системи управління/поліпшення якості лабораторій Міністерства охорони здоров’я України, покращення використання стратегічної інформації та pозбудова потенціалу громадської охорони здоров’я в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги в боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)».