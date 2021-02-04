В Україні проведуть масштабне дослідження серед геїв

"Центр громадського здоров'я" МОЗ України виставив на аукціон закупівлю послуги з організації та проведення біоповедінкового дослідження серед чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками.

Відповідне оголошення оприлюднене в системі Прозорро, передає Укрінформ.

"Послуги з проведення ринкових досліджень (Послуги з організації та проведення біоповедінкового дослідження серед чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками у 2021 році)", - йдеться в оголошенні.

Дослідження буде проведене у 2021 році. Як зазначається в оголошенні, воно проводитиметься на кошти міжнародної технічної допомоги.

Вартість дослідження складає 10,240 млн грн. Акціон, який запланований на 9 квітня 2021 року, відбуватиметься шляхом пониження ціни.

Серед кваліфікаційних вимог до учасників тендеру - досвід організації та проведення біоповедінкових досліджень на національному/регіональному рівні.

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Оголошення було оприлюднене в системі Прозорро 1 лютого 2021 року. Наразі жодної заявки на участь в тендері не подано.

У ЦГЗ пояснили, що масштабне біоповедінкове дослідження покликане визначити можливі ризики інфікування ВІЛ, гепатитом та сифілісом серед чоловіків, що мають секс із чоловіками, і є невід’ємною складовою епідеміологічного нагляду.

"Подібні дослідження є важливою й невід’ємною складовою епідеміологічного нагляду громадського здоров’я, адже завдяки ним епідеміологи можуть зрозуміти, як люди, що перебувають у групі ризику до інфікування якоюсь хворобою, поводяться, як вірус або інфекція поширюється і як зробити програми з профілактики ефективними", - йдеться у повідомленні.

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Як пояснили у Центрі громадського здоров'я, інтегровані біоповедінкові дослідження є складовою епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією, гепатиту та сифілісу. Вони дають змогу реально оцінити епідемічну ситуацію та розробити заходи з подолання епідемії.

У ЦГЗ наголосили, що такі дослідження є нормальною практикою в усіх країнах світу, ВООЗ, UNAIDS та CDC рекомендують їх проводити раз на 3–4 роки.

Водночас у ЦГЗ визнали, що такі дослідження є досить дороговартісними, адже потребують дуже складної підготовки. В Україні таке біоповедінкове дослідження реалізують коштом Центру контролю та профілактики захворювань США (СDC). Очікувана вартість становить 10 млн грн, але завдяки конкуренції на торгах вона може значно знизитися.

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Це масштабне дослідження із загальною вибіркою 6900 людей у 16 містах проводиться в межах проєкту «Підтримка системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ і системи управління/поліпшення якості лабораторій Міністерства охорони здоров’я України, покращення використання стратегічної інформації та pозбудова потенціалу громадської охорони здоров’я в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги в боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)».