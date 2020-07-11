Instagram і Facebook блокуватимуть усі пости про лікування гомосексуальності

Instagram і Facebook оголосили про блокування всіх постів соцмережі, які просувають так звану конверсійну терапію — тобто зміну сексуальної орієнтації людини в бік гетеросексуальності.

Про рішення Instagram його керівниця публічної політики в Європі Тара Гопкінс повідомила в коментарі CNN.

"Ми не дозволяємо напади на людей на основі їхньої сексуальної орієнтації чи ґендерної ідентичності, тому оновлюємо наші політики, аби заборонити просування послуг із конверсійної терапії", — сказала вона.

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Instagram також перестане видавати контент, пов’язаний із конверсійною терапією, в рекомендаціях — ідеться про, приміром, "свідчення" її дієвості чи заяви на її підтримку. Раніше соцмережа заборонила рекламування послуг такої "терапії".

Нагадаємо: таке рішення соцмережа ухвалила після звернення британських користувачів щодо блокування сторінки компанії Core Issues Trust, яка у Британії надає послуги конверсійної терапії.