Сутички під телеканалом «Наш» прокоментували у поліції

Поліцейські діють виключно у межах чинного законодавства, тож усі маніпуляції та провокаційні шоу будуть жорстко присікатися.

Про це, передає Укрінформ, заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко в коментарі щодо подій під одним із телеканалів, повідомляє пресслужба Поліції Києва.

«Поліцейські діють виключно у межах чинного законодавства. Тож жодні спроби тиску на поліцію для ухвалення будь-яких рішень не дадуть позитивного результату. Тому наголошую: усі маніпуляції та провокаційні шоу будуть жорстко присікатися!» - зазначив Крищенко.

У поліції нагадали, що за фактами подій біля поліцейського управління та офісу телеканалу відкрито кримінальне провадження за ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), а також за ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

За порушення публічного порядку до Шевченківського управління поліції доставили чотирьох осіб, уточнили в поліції. "Під час складання адміністративних матеріалів один із чоловіків відчинив вікно і став на підвіконня. При цьому він висловлював ряд вимог, зокрема, щодо закриття каналу, звільнення учасників акції та зняття з посади одного з керівників територіального управління поліції", - розповіли в пресслужбі поліції Києва.

Як стало відомо із трансляції "наживо" на одному з телеканалів, через більш як дві години чоловік, який погрожував стрибнути з вікна вниз, спустився з підвіконня до приміщення.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Києві представники ультраправих організацій “Правий сектор”, С-14 пікетували телеканал “НАШ”, будівля якого розташована на вулиці Жилянській.

Національна рада з питань телебачення та рідіомовлення у грудні 2020 року оголосила попередження телеканалу "НАШ" за трансляцію пресконференції президента РФ Володимира Путіна.

Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії.