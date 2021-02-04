Разумков підписав постанову про премії для відмінників ЗНО

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Постанову «Про премії Верховної Ради України для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти».

Про це, передає Укрінформ, глава парламенту повідомив у Фейсбуці.

"Тепер кожен випускник закладу середньої освіти може отримати 100 тис. гривень від Парламенту. Для цього потрібно скласти тести ЗНО з 4-х предметів мінімум на 790 балів, при цьому щонайменше з одного предмету треба здобути 200 балів. Вимоги серйозні, але й нагорода теж. Адже високі результати ЗНО – це можливість навчатися за державним замовленням у найкращих університетах та ще й отримати фінансову премію. Сьогодні відповідну постанову вже підписано", - написав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня Верховна Рада ухвалила проєкт постанови «Про премії Верховної Ради України для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти».

Постановою пропонується заснувати 30 щорічних премій Верховної Ради для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.

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Премія щороку присуджуватиметься здобувачам загальної середньої освіти поточного року, які виконали сертифікаційні роботи зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, з чотирьох і більше навчальних предметів, отримали загальну суму балів за шкалою 100 – 200 не менше 790 балів, у тому числі 200 балів за щонайменше один із цих навчальних предметів (до обрахунку беруться чотири найвищі особисті результати з тих навчальних предметів, для складання яких учасника зовнішнього незалежного оцінювання було зареєстровано) та які зараховані у поточному році до закладу вищої освіти в Україні та підписали договір про навчання із закладом вищої освіти України.

Якщо до переліку претендентів, які задовольняють визначеним вимогам, потрапило менше тридцяти осіб або їх тридцять рівно, Премія присуджується всім із них. Розмір однієї премії становить 100 тис. грн.