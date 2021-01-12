На пробне ЗНО зареєструвалися понад 13 тисяч осіб

На пробне зовнішнє незалежне тестування зареєструвалися 13 178 осіб.

Як передає Укріфнорм, про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"Процес реєстрації завершили (здійснили оплату послуг із проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання) 13 178 осіб. Кожен зареєстрований може самостійно перевірити в кабінеті учасника пробного ЗНО факт надходження коштів (не раніше ніж через сім календарних днів з моменту оплати)", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними УЦОЯО, станом на 10 січня сформовані 62 167 заявок на участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні.

Як повідомляв Укрінформ, реєстрація для участі у пробному ЗНО триває 5–19 січня на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

У 2021 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, української мови і літератури, історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов відбудеться 10 квітня.

З огляду на епідеміологічні загрози у 2021 році кожний учасник / кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.

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Окрім участі у пробному ЗНО з одного з навчальних предметів, кожний зареєстрований учасник / кожна зареєстрована учасниця зможе додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 і пройти тестування вдома.

Пробне ЗНО є платним. Вартість залежно від регіону складання одного тесту коливатиметься в межах від 195 грн до 255 грн.

Основна сесія ЗНО у 2021 році триватиме з 21 травня по 16 липня. Реєстрація на ЗНО розпочнеться 1 лютого.