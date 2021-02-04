АРМА заявляє про погрози співробітникам

У Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) заявляють про те, що наразі на його співробітників чиниться систематичний тиск у формі залякувань, прямих погроз та дискредитаційних акцій.

Про це йдеться у заяві, розміщеній на Фейсбук-сторінці АРМА, передає Укрінформ.

Зазначається, що робота з активами фігурантів кримінальних проваджень зумовлює повсякчасні ризики для АРМА та його працівників.

“Особи, чиї активи правоохоронці арештовують у кримінальних провадженнях і передають в управління АРМА, часто вдаються до різноманітних незаконних методів впливу на працівників органу і спотворення іміджу Агентства. Понад те, підривні фізичні, юридичні та репутаційні дії щодо АРМА фактично стали невід’ємним супроводом роботи інституції з часу її створення. Станом на сьогодні на співробітників АРМА продовжується систематичний тиск у формі залякувань, прямих погроз та дискредитаційних акцій”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, зловмисники вдаються до психологічних атак і навіть фізичних нападів на керівництво АРМА й очільників профільних структурних підрозділів Агентства, створюючи реальні загрози безпеці, життю та діловій репутації посадових осіб, а також членам їх родин.

“Ретельна організованість злочинних дій, об’єктами яких за короткий час стали відповідальні за ухвалення рішень співробітники АРМА, свідчить про наміри невідомих осіб перешкодити службовій діяльності представників Агентства. За всіма епізодами виявлених злочинів подано заяви до правоохоронних органів, на підставі чого відкрито кримінальні провадження”, - уточнюється у повідомленні.

У відомстві акцентували, що попри намагання підірвати роботу АРМА та жорсткими методами залякати його співробітників, Агентство продовжить реалізувати повноваження виключно на підставі чинного законодавства та в інтересах держави.

У АРМА відзначили, що як сервісний антикорупційний орган АРМА було створено для того, щоб арештовані корупційні активи приносили користь державі, але отримання суспільної вигоди з проблемних активів не є безперешкодною і, як свідчить практика, безпечною діяльністю.

В АРМА зазначили, що розраховують на оперативне виявлення та притягнення зловмисників до відповідальності, адже захист інтересів держави у сфері управління арештованими активами з необхідністю вимагає захисту життя і безпеки осіб, уповноважених на виконання відповідних функцій.

“Безкарність замовників та виконавців подібних акцій загрожує не тільки особистим правам співробітників АРМА, але й незалежності та ефективності роботи Національного агентства”, - резюмували у відомстві.

Як повідомлялося, 28 січня Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів звернулося до правоохоронних органів стосовно дій невстановлених осіб, які від імені керівництва агентства вели нібито службове спілкування з регіональними підрозділами.

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